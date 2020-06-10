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Bingöl'ün Şerafettin Dağlarında yamaç paraşütü keyfi

BİNGÖL HABERLERİ  | 10.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak: - "Bingöl'ün güzellikleri çok fazla. Bu güzellikleri hem Bingöl için hem ülkemiz için ön plana çıkarmak istiyoruz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Şerafettin Dağları, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Karlıova ilçesinde daha önce adı terörle anılan Şerafettin Dağlarında Bingöl Üniversitesi (BÜ) Dağcılık ve Havacılık Kulübü üyeleri yamaç paraşütü yaptı.

Yamaç paraşütünü izleyen BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, buna benzer etkinliklerin bölgeye renk kattığını söyledi.

Bu sporun Bingöl'de yaygınlaşması için bir festival düzenlemek istediklerini belirten Çapak, şöyle konuştu:

"Bingöl hakikaten güzel bir şehir. Artık Bingöl'ün her yerinde güzel etkinlikler yapılabiliyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki zamanda her yıl düzenli bir şekilde bu çerçevede çeşitli festivaller ve etkinlikler yapılır. Çünkü Bingöl artık güzelliklerle anılmak istiyor. Bingöl'ün güzellikleri çok fazla. Biz bu güzellikleri hem Bingöl için hem ülkemiz için ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu konuda yapılan tüm etkinliklere katkı sunmaya çalışıyoruz."

Kulüp üyesi Mustafa Kurt da ekipte yer alan dağcıların sıklıkla bölgedeki dağlarda yamaç paraşütü yaptığını aktararak, bölgenin yamaç paraşütü için ideal olduğunu bildirdi.

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