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Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz için imzalar atıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesi için doğalgaz protokolü imzalandı.Solhan ilçesinin doğalgaz programı yapılan görüşmeler ve temin edilen mali kaynaklar neticesinde 2020 programına alındı.

Bingöl’ün Solhan ilçesi için doğalgaz protokolü imzalandı.
Solhan ilçesinin doğalgaz programı yapılan görüşmeler ve temin edilen mali kaynaklar neticesinde 2020 programına alındı. Bu kapsamda Solhan Belediyesi ile firma arasında doğalgaz protokolü imzalandı. Çalışmaların ise önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.
İlçe için çok önemli bir gün olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, “Hepinizin malumu uzun süreden beridir uğraşını verdiğimiz, ilçemizin doğalgaz alabilmesi için mücadele ettiğimiz projemizi bugün itibariyle resmiyete dökmüş bulunmaktayız. Tabi biliyorsunuz doğalgaz bölgeler ve ilçeler için çok önemlidir. Maddi anlamda ciddi bir geri dönüş sağlıyor. Bunun yanında bizim bölgemizin çok temiz bir havası var. Solhan gibi temiz havası olan bir ilçe nerdeyse sis bulutlarıyla kaplanıyordu, çok kirli bir hava söz konusu oluyordu. En azından önümüzdeki yıllarda ilçemizde bu manzaraları görmemiş olacağız. Hatta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın o dönemlerde bile maske taktıklarına şahit oldum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde ilçemiz artık bunu yaşamıyor olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de yükseltmiş olacağız” dedi.

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Hayat Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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