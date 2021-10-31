Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçenin yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Vatandaşlardan Adem Bozkurt, kar yağışının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



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