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Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

31.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçenin yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Vatandaşlardan Adem Bozkurt, kar yağışının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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