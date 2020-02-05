YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor projesinde eğitimler devam ediyor

Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor projesinde eğitimler devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklarda at sevgisini arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor’ projesinde eğitimler devam ediyor.Bu kapsamda öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretmek, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen projeye son olarak Pamukova Elbirlik İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklarda at sevgisini arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor’ projesinde eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretmek, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen projeye son olarak Pamukova Elbirlik İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı. Şu ana kadar toplam 550 öğrencinin yararlandığı projeye kayıtlar devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle minik öğrenciler hem binicilik sporuna ilişkin bilgiler öğrenirken hem de hayvan sevgisini doyasıya yaşıyorlar.
Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ata sporumuz olan binicilik sporunu hem öğretmek hem de bu vesileyle minik öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Binicilik Sporu Okullar Buluşuyor’ projemiz büyük ilgi gördü. Kayıtlarına devam ettiğimiz projemiz, hayvan sevgisiyle sporu bir araya getiriyor. Şu ana kadar toplam 550 öğrenciye ulaştığımız projemizi daha fazla öğrenci ile buluşturmak istiyoruz. Şehrimizdeki tüm okulları projemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Koşutan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.