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Binlerce aileye ramazan desteği

ANKARA HABERLERİ  | 25.04.2020 08:15 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Altındağlı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Altındağ Belediyesi, Altındağlı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Altındağ’daki 10 bin 100 aileye Ramazan ayı için destekte bulunuldu.
Altındağ Belediyesi, sevgi dolu yardım elini Altındağ’ın dört bir köşesine ulaştırdı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye, içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler ulaştırılırken, 2600 aileye ise 125 TL’lik alışveriş kartı verildi.

“Kimsenin hakkı kimseye geçmiyor”
Altındağ’da hiç kimsenin yalnız olmadığının altını çizen Başkan Balcı, yardımların ulaştırılma süreci hakkında bilgi verdi. Yardım başvurularının titizlikle incelendiğini söyleyen Başkan Balcı “Bize yardım için başvurulduğunda, oldukça detaylı ve titiz bir inceleme süreci başlıyor. Başvuru sahipleri, kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye titizlikle inceleniyor. Yardımları rastgele değil, ihtiyaç sahibinin gereksinimlerine göre yapıyoruz. Yüzleri güldürebiliyor, kalpleri kazanıyorsak ne mutlu bize” dedi. Başkan Balcı Ramazan ayı süresince de, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Koliler kapıdan teslim
Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusuna da büyük özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı “Tüm koruyucu önlemleri almış olan ekiplerimiz, yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evine, kapıdan teslim ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor, vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin hijyen kurallarına uymasına çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli” dedi.

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