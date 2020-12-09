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Binlerce fidan toprakla buluştu

HATAY HABERLERİ  | 09.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın farklı noktalarında çıkan orman yangınları nedeniyle, tahrip olan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme aşamasında ağaç dikimi için hazırlık aşaması, fidan temini ve işçiliği üstlendi.Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kırıkhan ilçesi Karataş mevkisinde yangından zarar gören 15 dönümlük arazide binlerce fıstık çamının toprakla buluşturuluduğu belirtildi.Ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın farklı noktalarında çıkan orman yangınları nedeniyle, tahrip olan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme aşamasında ağaç dikimi için hazırlık aşaması, fidan temini ve işçiliği üstlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kırıkhan ilçesi Karataş mevkisinde yangından zarar gören 15 dönümlük arazide binlerce fıstık çamının toprakla buluşturuluduğu belirtildi.
Ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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