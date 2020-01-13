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  4. Binlerce fidan Yunusemre’de toprakla buluştu

Binlerce fidan Yunusemre’de toprakla buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Yunusemre Belediyesi, kentin güzel, yeşil bir görünüme kavuşması için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Yunusemre Belediyesi, kentin güzel, yeşil bir görünüme kavuşması için hummalı bir şekilde çalışıyor. 2010’da 2 bin 910 fidanı toprakla buluşturan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 68 bin 413 çiçek, 32 bin 971 çalı grubunu şehirdeki parklar ile ana caddelere dikti. İlçede toplam 6 bin 943 metrekare yeşil alan aktif hale getirildi. Çalışmalar kapsamında yeni çocuk oyun parkları kurulurken; 8 mahallede oyun grupları yenilendi. Mesire alanlarında bakımını yoğunlaştıran belediye ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarına 236 bank, 41 piknik masası, 2 kameriye konuşlandırdı. Temiz, yeşil ve yaşanabilir Yunusemre için mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Çevreci bir belediye olarak ağaçlandırma çalışmalarına geride bıraktığımız yıl da devam ederek binlerce fidanı, çalı grubu ve çiçeği toprakla buluşturduk. Çocuklarımız için yeni oyun parkları kurduk, ihtiyaç olan parklarda oyun gruplarını yeniledik. Mesire alanlarımıza, parklarımıza banklar konuşlandırdık. Park ve bahçelerimizin bakım ve peyzajını düzenli olarak yapıyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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