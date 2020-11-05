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Binlerce kaçak telefon parçası ele geçirildi

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 815 adet cep telefonu yedek parçaları ve aksesuarları ele geçirildi.Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Binlerce kaçak telefon parçası ele geçirildi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin 815 adet cep telefonu yedek parçaları ve aksesuarları ele geçirildi.
Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde cep telefonu yedek parçaları ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinde arama yapıldı. Arama işleminde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 670 adet şarj aleti seti, 133 adet oyun konsolu, bin 723 adet cep telefonu şarj kablosu, bin 614 adet cep telefonu şarj adaptörü, 538 adet cep telefonu bataryası, bin 551 adet cep telefonu arka kapağı, 34 adet tablet ekranı, 54 adet tablet ön camı, 32 adet kulaklık, 129 adet cep telefonu kulaklığı, 2 bin 337 adet cep telefonu ekranı ele geçirildi. Toplamda 8 bin 815 adet emtia ele geçirildi. Olayla ilişkili 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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