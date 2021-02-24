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Binlerce kaçak ürünü kente sokmaya çalışırken yakalandı

24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Binlerce kaçak ürünü kente sokmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar’da polis elektronik ürünler başta olmak üzere çeşitli ürünlerden oluşan binlerce adet gümrük kaçağı ürünü kente sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, Afyonkrahisar-Konya yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine 35 R 5228 plakalı araç durduruldu.

Afyonkarahisar’da polis elektronik ürünler başta olmak üzere çeşitli ürünlerden oluşan binlerce adet gümrük kaçağı ürünü kente sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, Afyonkrahisar-Konya yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine 35 R 5228 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 587 adet saat, 11 bin 939 adet saat pili, 34 adet akıllı saat şarj cihazı, 660 adet saat kordonu, 919 adet çeşitli takı, 11 adet çakmak ele geçirildi. Olayın ardından Fuat A., isimli şahıs gözaltına alındı.

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