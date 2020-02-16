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Binlerce kişi Kapaklıkaya’yı Şahinbey’de dinledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Gazianteplilerle buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Gazianteplilerle buluşturdu. Kapaklıkaya vatandaşlara aile içi iletişimi anlattı.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Konferansa yoğun ilgi
Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın Aile içi iletişim konulu konferansını dinlemek için vatandaşlar Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ne akın etti. Bin 600 kişilik salonu dolduran 2 bin kişiden fazla vatandaş Kapaklıkaya’nın tavsiyelerini dikkatli bir şekilde dinlediler.
Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun davetiyle sizlerin gönlüne misafir olmaya geldim. Kalpten çıkan bir söz karşıdakinin kalbinde yer bulurken, kendimizin dahi inanmadığı bir söz karşıya asla tesir etmez. İyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi bir anne baba olmaktır” dedi.
Kapaklıkaya, ailelerin çocuklarına sahip çıkması ve ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklara gereken önemi vermeliyiz. ’Nasıl ki ağaç yaş iken bükülür’ demişe atalarımız çocukta küçükken aldığı, öğrendiği bilgilerle büyür. İyi güzel şeylerle yetişirse topluma ailesine ve milletine faydalı bir insan olarak hayattaki yerini alır. Fakat küçük yaşta yanlış sakıncalı şeyler öğretilir ve öyle büyürse başta kendisine, ailesine ve topluma zararlı bir insan olarak yetişir. Hiçbir aile de evladının bu şekilde yetişmesini istemez" şeklinde konuştu.
Evlilik insan hayatının dönüm noktası
Evlilk Okulu’nda eğitimini tamamlayan 170 çifte daha sertifikalarını veren Şahinbey Belediye Başkanı Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Evlilik Okulu Projemiz kapsamında eğitime katılan ve yeni evlenecek olan çiftlerimize çamaşır makinası hediye edip, bir çiftimizi de kurayla Umreye gönderiyoruz. Evli olan çiftlerimizde bu eğitime katılabiliyor. Onlara da çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Evlilik insanoğlunun hayatının dönüm noktalarından bir tanesidir. Ancak evlenecek olan gençler evlilikle ilgili bir eğitim almadan hayatının en önemli noktasında hazırlıksız giriyor. Eşler ve ailelerin birbirine nasıl davranacağı, evliliğin dinimizdeki hükmü nedir ve nelere dikkat etmek lazım bunların bilinmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu programa katılan vatandaşlar ile sohbet edip projelerle ilgili vatandaşların düşüncelerini aldı. Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan projeleri tebrik ederek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.
Başkan Tahmazoğlu, Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’ya vermiş olduğu koferanstan dolayı teşekkür ederek konferansın oldukça faydalı geçtiğini ifade etti
Bir çift daha umreye gidiyor
Umreye gidecek çiftlerin kurasını Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çekerken kurada isimleri çıkan Hilal ve Uğur Yıldırım çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

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