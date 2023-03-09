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Binlerce kişinin hayatı ESBİM ile değişiyor

09.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçedeki genç işsizlik oranını en aza indirmek için çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Binlerce kişinin hayatı ESBİM ile değişiyor

İstanbul’daki birçok firma, personel ihtiyacını ESBİM aracılığıyla karşılıyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), nitelikli personel bulmakta zorlanan firmaların imdadına yetişiyor. İstanbul içindeki 3 bine yakın firmayla çalışan birim, gerçekleştirdiği ön mülakatlar ile hem vatandaşların eğitim ve yeteneklerine göre doğru alanlarda istihdam edilmesini hem de işverenlerin aradığı nitelikte personele ulaşmasını sağlıyor

“3 YILDIR HİZMET ALIYORUM”

ESBİM’in insan kaynağı hususunda kendilerine destek olduğunu belirten firma yetkilisi Arzu Aşan, “ESBİM mükemmel bir organizasyon. Üç yıldır hizmet alıyorum. ESBİM sayesinde çok başarılı ve kendisini yetiştirmiş personeller çalışma imkânımız oldu” dedi.
“Çalışanlarımın yüzde sekseni ESBİM’den”
ESBİM sayesinde başarılı personeller çalışma imkânı bulduklarını ifade eden Aşan, “Ne zaman ihtiyacımız var desem anında aradığımız şartları taşıyan personelleri yönlendiriyorlar. Ön mülakatı sağ olsun ESBİM kendisi yapıyor. Bize kendi beğendiği ve ön mülakattan geçen kişileri yönlendiriyor. Çalışanlarımın yaklaşık yüzde sekseni ESBİM üzerinden. Bizim bir de farklı bir şubemiz daha var. O şubemizde de yüzde yüzü neredeyse ESBİM üzerinden diyebilirim.” Diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR KURUM”

Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Selenay Zalimer, “2 yıl önce ESBİM aracılığıyla işe girdim. ESBİM gerçekten çok güzel bir kurum. Gittiğimiz zaman direkt taleplerimiz alınıyor ve istihdamımız sağlanıyor” diye konuştu. ESBİM sayesinde iş sahibi olan Buse Tezel ise şöyle konuştu: “5 aydır işsizdim. Arkadaşım vasıtasıyla ESBİM’i buldum. ESBİM sayesinde de işim oldu.” İfadelerini kullandı.

“GÜZEL DENEYİMLER KAZANDIM”

ESBİM sayesinde güzel deneyimler elde ettiğini söyleyen Ayten Arslan, “Bir buçuk yıldır satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Daha önce de ESBİM aracılığıyla iki farklı firmada çalıştım. Kendime çok şey kattım. Bir arkadaşım, ‘ESBİM’e git mutlaka iş bulursun’ demişti. Gittiğim gün içerisinde iş buldum. Başka bir firmada çalışıyordum, burası farklı bir sektör olduğu için kendimi bu alanda geliştirmek istedim. Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

“ÜÇ BİNE YAKIN FİRMAYLA ÇALIŞIYORUZ”

Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “Üç bine yakın firmayla çalışıyoruz. Bugün de personel desteği sağladığımız firmamızdayız. Firmamızla kriz döneminde tanıştık. Personel ihtiyaçları vardı. Biz de bunu hızlı şekilde tedarikte bulununca hem vatandaşlarımız için hem de firmamız anlamında müthiş bir gelişme oluştu. Bundan sonraki süreçte de bu işlemlerimiz devam edecek.” Şeklinde konuştu.

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