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Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yazar Hayati İnanç’ın konuk olarak katıldığı ‘Can Veren Pervaneler’ konulu seminer, Körfez’de yapıldı.Körfez’de gerçekleşen ‘Can Veren Pervaneler’ konulu seminer yoğun ilgi gördü.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yazar Hayati İnanç’ın konuk olarak katıldığı ‘Can Veren Pervaneler’ konulu seminer, Körfez’de yapıldı.
Körfez’de gerçekleşen ‘Can Veren Pervaneler’ konulu seminer yoğun ilgi gördü. Kültür sanat etkinlikleri amacıyla gerçekleşen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eşi Hatice Söğüt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve ilçe protokolü ve çok sayıda körfezli katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Hayati İnanç, “Saadetin adı var, kendi yok. Huzurun adı var, kendi yok. Dünya böyle bir yer. Kendimiz bulacağız, içimizde bulacağız huzuru. Dışarıda yok. Hele hele hayat şartlarının değişmesinde, oturduğun evin, bindiğin arabanın fiyatının artmasıyla, bankadaki hesabının miktarının değişmesiyle huzur, elde edilemez. Böyle bir gaye teşkile düşende, ömrünü ziyan eder, üzüldüğü ile kalır. Huzur; içeride, kalpte, gönülde. İşte şairlerimiz bize buna dair bazı işaretler ve müjdeler veriyor. Bizler, üstatlarımızın sözlerini günümüz insanına taşımaya çalışıyoruz o kadar. Bize düşen de bu” dedi.
Yaşadığı olaylar ve hikayelerden örnekler veren Hayati İnanç, lüzumsuz işlerle uğraşmadan, kişinin kendisini mutlu edecek işlere yönelmesi gerektiğini, hayatın ölümle sınırlı olduğunu ve o sürecinde kısa olduğunu belirtti. Ahirete de hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen İnanç, İnsanlara yardım etmenin ve insana yatırımın önemini de değindi. Divan edebiyatı ile günümüze ışık tutup, neleri kaybettiğimizi, neleri kazanabileceğimizi ve kültürümüzü anlatan İnanç, mizahi anlatımı ile hem güldürdü, hem de düşündürdü.
Sözün hayati olduğunu bir kez daha anlamış olduk diyen Başkan Söğüt, ”Çok kıymetli Hayati Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir konferans oldu. Mesajlarını almaya çalıştık. Siz değerli Körfezlilere de bu yoğun katılımlarınızdan, ilginizden dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Söğüt, Hayati İnanç’a plaket takdim ederek tekrar teşekkürlerini iletti.

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