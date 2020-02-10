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Binlerce üniversite adayı ile Diyarbakır’da buluştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),Türkiye’nin dört bir yanında seminerlerine devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ),Türkiye’nin dört bir yanında seminerlerine devam ediyor. HKÜ Diyarbakır’da binlerce üniversite adayının kariyer planlarına yardımcı olacak bir seminere daha imza attı.
Diyarbakır’da düzenlenen seminere HKÜ’den, Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ve konuşmacı olarak HKÜ Doktor Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç katıldı. Diyarbakır’dan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile beraber çeşitli protokol üyeleri, öğretmenler ve üniversite adayı öğrenciler programa katıldı.
Program, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer ve Vali Güzeloğlu’nun, açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, "Sınav Kaygısı ve Motivasyonu” konulu seminerinde, üniversite adayı öğrencilere önemli konularda bilgiler ve tavsiyeler verdi.
“Kazanmayı isterseniz başaran sizler olacaksınız”
Sınav motivasyonu ile ilgili açıklamalar yapan Dinç, salondaki öğrencilere moral depoladı. Dinç, “Hedefinize ulaşabilmeniz için iki önemli durum var birisi zaman, diğeri ise istediğiniz bir şeyi gerçekten istemek ve bunun için çalışmaktır. Zamanı verimli kullanmak çok önemli. Zaman kadar önemli olan bir şeyi gerçekten istemek ve bunu başarabilmek için planlar yapıp mücadele etmek de son derece önem arz etmektedir. Yakın zaman içinde sizleri önemli bir sınav beklemektedir. Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz, başaran sizler olacaksınız. Unutmayın ki daha çok bahanesi olan değil, yılmadan çalışanlar başaracaktır. Her tür bahane ve problemden sıyrılın, hedeflerinize odaklanın. Şunu da atlamamak gerekir, sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile bu sizde asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çalışmaktan vazgeçmeyin, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın” dedi.
Mehmet Dinç’ten öğrencilere önemli tavsiyeler
Dinç, “Önemli olan gerçekten istediğiniz ve bir ömür sürdüreceğiniz mesleğinizi iyi belirlemek. Benim tavsiyem; bu üniversite iyidir, şu üniversite kötüdür gibi düşünceler yerine, hangi bölümü severek yaparım, hangi meslekte daha başarılı olurum gibi konularda düşünmek olmalıdır. Çünkü seçtiğiniz bölüm, hayatınızı dört yıl kadar etkileyecekken, seçtiğiniz mesleğiniz belki 40 yıl hayatınızı etkileyecektir. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer önemli olay ise bir işi severek yapmanızdır. Hangi işi yapıyorsanız yapın, severek ve isteyerek yapın. Bu nedenle de severek yapacağınız mesleği tercih ediniz” diye konuştu.
Seminer sonrası Mehmet Dinç, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na plaket takdim ederken Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ise Mehmet Dinç’e ve Songül Kalyoncu’ya plaket taktim etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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