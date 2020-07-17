Binzet, kıraathane esnafına destek verilmesini istedi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, pandemi sürecinden dolayı sıkıntı yaşayan kıraathane esnafı için destek verilmesinin gerektiğini belirtti.

Kıraathane esnaflarının sıkıntı yaşadığını belirten Başkan Binzet, “Oyun salonlarında oyun oynamanın serbest olmasına rağmen, kahvehanelerde yasak olmasının esnafı mağdur ediyor.

Kafe ve PlayStation gibi salonlar da aynı odaya kayıtlı oldukları halde kahvelerde oyun yasak. Ancak internet kafe ve PlayStation salonlarında serbest. Hatta kahvelerde yaş sınırı 18 üstü. Ama diğerlerinde bu kısıtlama yok. Bu şekilde bir ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Birine yasak diğerine yasak yok. Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynandığı zaman paralarını kazanabiliyor. Oyun oynanması yasak olduğundan dolayı müşteri potansiyelleri de oldukça düşmüş durumda. iskambil, okey, tavla oynatılmıyor, nargile satışları yapılmıyor. Bu durum esnafımızı ciddi anlamda olumsuz etkilerken yasaklar devam ederse bu esnaflarımızı daha zor günler beklemekte. Birçoğu çalışanını çıkarmak zorunda kaldı. Masa sayıları düşürüldü. Oyun oynatamıyorlar. Müşteri de gelmiyor. Birçoğu kapısına kilit vurma noktasına geldi. Devletin biran evvel bu duruma çözüm bulması gerekmektedir. Bir yerde oyun oynanırken diğer yerde yasaklanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Esnafımız için gerekli önlemler alınmalı ve maddi olarak da desteklenmelidir” diye konuştu.

