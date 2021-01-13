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Binzet, Rauf Raif Denktaş’ı andı

13.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Binzet, Rauf Raif Denktaş’ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısı ile anma mesajı yayımladı. Başkan Binzet mesajında, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş’ı vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ettiğini ifade etti.
Milletvekili Binzet, "Aramızdan ayrılışının 9. yılında saygı ile andığımız merhum Rauf Raif Denktaş çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişiliktir. Toplumların yaşamına yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Onların siyasetini ve kararlarını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin tarihsel koşullarıdır. Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu. Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük ile birlikte, öncelikle Türkiye’nin ilgisini Kıbrıs’a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydu. Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9.yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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