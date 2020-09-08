YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Binzet’ten çalışamayan işletmelerin vergilerden dolayı icralık olduğu iddiası

Binzet’ten çalışamayan işletmelerin vergilerden dolayı icralık olduğu iddiası

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsünden dolayı çalışmayan işletmelerin, vergilerden dolayı icralık duruma geldiğini iddia etti.Kantin işletmeleri ile oyun salonu işletmelerinin yaşamış olduğu sıkıntılardan bahseden Başkan Binzet, “Adıyaman’da 156 katin işletmecisi geçimini okullara ait kantin hizmeti vererek geçimini sağlamakta.

Binzet’ten çalışamayan işletmelerin vergilerden dolayı icralık olduğu iddiası

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsünden dolayı çalışmayan işletmelerin, vergilerden dolayı icralık duruma geldiğini iddia etti.
Kantin işletmeleri ile oyun salonu işletmelerinin yaşamış olduğu sıkıntılardan bahseden Başkan Binzet, “Adıyaman’da 156 katin işletmecisi geçimini okullara ait kantin hizmeti vererek geçimini sağlamakta. Bununla beraber işletmecilerin yanında çalışan personelle beraber bu sayı 600 aileyi kapsıyor. Kısacası Adıyaman’da 600 aile kantin işletmeciliğiyle geçiniyor. 13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılmasından bu yana, altı aydan fazla süredir, kantin işletmecileri işsiz. Bu süreç içerisinde yardım almadılar ve bu şekilde hayatlarına devam ettiler fakat güçleri kalmadı. Hatta birçoğu yardım alamamalarının yanında ödemek zorunda kaldıkları BAĞ-KUR primler, geçici vergiler, damga vergileri, belediyenin aldığı ücretler gibi harcamalar yüzünden icralık duruma düştü. Eğer ki okullar 21 Eylül 2020 tarihinde açılmazsa bu insanlar dönüşü olmaz bir batağın içerisinde düşecekler. Tamam, süreç kötüleşerek devam ediyor okullar kesinlikle açılmalı diyemiyorum ama bu insanlara yardım kesinlikle götürülmeli. Üzerlerindeki vergi yükü kaldırılmalı. Maddi yardım gerekirse erzak yardımı düzenli olarak yapılmalı. Bu insanlar senelerdir çocuklarımız için hizmet veriyor. Ama mağduriyet sadece kantin işletmecileriyle son bulmuyor. Kahvehaneler, masa oyunlarının oynandığı alanlar ve niceleri kan ağlıyor. Ülkenin çöken eğlence ve hizmet sektörü için girişim de bulunulmuyor. Tatil yapmak, bin 500 kişilik düğün organize etmek, miting yapmak, insanları etkinlikler kapsamında bir araya toplamak sorun değil ama okey taşı virüsün bulaşmasında etkili. Ülke yöneticilerine, yerel yöneticilere, herkese sesleniyorum. Ya bu işi yoluna koyun herkese yasak uygulayın ve vergileri kısın ya da bırakın bu insanlar artık ekmeklerini kazansınlar. Gerekli önlemler alındığı zaman kesinlikle sorunsuz bir işleyiş yakalanacaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Eylül Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.