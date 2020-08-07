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Binzet’ten evde kal çağrısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Korona Virüs salgınına karşı vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.İşi olmayanların evinden çıkmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Binzet, “Tüm Adıyamanlılar bilinçli bir şekilde hareket etmek zorunda.

Binzet’ten evde kal çağrısı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Korona Virüs salgınına karşı vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
İşi olmayanların evinden çıkmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Binzet, “Tüm Adıyamanlılar bilinçli bir şekilde hareket etmek zorunda. Hatta mümkünse işi olmayan hemşehrilerimiz hareket etmeyip evlerinde kalsın. İşi olmayan evinden çıkmasın. Kendinden şüphelenenler, son zamanlarda fazla sosyal temasta bulunanlar evlerinde kalsın. Hastanelerde yer kalmadığını Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptığı açıklamalar ile dile getirdi. Burada mevkii, makam, yaş ve iş fark etmeksizin bize düşen, sosyal mesafeyi korumak, hijyene dikkat etmek ve kesinlikle maskesiz adım atmamak. Unutulmamalı ki hastalık sadece sizi değil, siz hastayken sizinle ilgilenmesi gereken doktorundan, hastanenin temizlik görevlisine kadar herkesi zor duruma düşürecektir. Bir diğer önemli konu da daha önce de dile getirilen sahra hastanesidir. En kısa sürede yapımına başlanmalı. Hastanelerimizde yer kalmadı. Daha fazla vakit kaybedilmeden herkes üstüne düşeni yaparak Adıyaman’a yardım etmeli” diye konuştu.

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