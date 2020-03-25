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Binzet’ten korona önlemleri açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsüyle alakalı Adıyaman ve ilçelerinde alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak önlemlerin ne aşamada olduğunu sordu.Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği tarafından halkı bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak adına gördükleri eksikleri dile getirdiklerini söyleyen Başkan Binzet, “Adıyaman merkez ve ilçelerinde alınan önlemler nelerdir.

Binzet’ten korona önlemleri açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsüyle alakalı Adıyaman ve ilçelerinde alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak önlemlerin ne aşamada olduğunu sordu.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği tarafından halkı bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak adına gördükleri eksikleri dile getirdiklerini söyleyen Başkan Binzet, “Adıyaman merkez ve ilçelerinde alınan önlemler nelerdir. Sosyal medya da Kahta ilçemizdeki Kovit 19 vakalarının doğruluk payı nedir. Halkın önlem alması açısından önemli ve tedbirlerin fazlalaşması insanların daha dikkatli olması anlamında çok önem arz etmektedir. Bu anlamda riskli olan Adıyaman da sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme ve hasta tespiti için test imkanı sağlayan alet ve edevat sağlanmış mıdır, Sosyal medyadan ve çalışanlardan aldığımız bilgilere göre ameliyat için tek kullanımlık olan ve koruyuculuğu olmayan ameliyathane tulumları sağlık emekçilerinin sağlığını korumak için yeterli olabilecek midir, Türk halkının sağlığı için kurulmuş olan ve ciddi bir sermaye yapısı ve bilgi birikimi olması gereken Kızılay, bu salgın süresince halk sağlığı için yardımcı olacak neler yapmışlardır. Az bir yoğunluk bile olsa en riskli bölgelerden biri olan hastanelerde insanlar guruplar halinde oturmakta ve yakın temas sağlanmaktadır. Tüm kafeler ve lokantalar kapandığı halde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kafe ve lokantası neden acık tutulmaktadır. Hasta yakınlarının sadece kendilerini korumak adına aldıkları önlemler yeterli midir. Çevre ilçelerden de yoğun şekilde insan sirkülasyonuna maruz kalan Adıyaman sebze hali, organize sanayi, küçük sanayi, marangozlar sitesi gibi virüsün kolay yayılabileceği ticari alanlarda çalışanlar ve ziyaretçiler için alınan bir önlem var mıdır. Marketlerde alanlarının 10’da 1’i kadar müşteri alma zorunluğu var iken semt pazarlarında insanlar tamamen korumasız ve yakın temas içinde alışveriş yapmaktadır. Bu salgın bir hastalık için bulaşma riskinin en fazla olduğu ortamlardan biridir. Bu vesile ile tekrar halkımızı evde kalmaları ve devletin tüm tedbir ve uyarılarına harfiyen uymalarını rica ederiz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde sürece katkı vermek adına Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ki devlet ve millet duyarlığı içinde üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır” diye konuştu.

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Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
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