Binzet’ten Muharrem ayı mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Muharrem Ayı dolayısı ile mesaj yayımladı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Muharrem Ayının tüm İslam alemi ve Adıyaman halkı için birlik, beraberlik duygularını pekiştirmesi ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Binzet, “İçinde bulunduğumuz Muharrem Ayı, şükretmenin, bereketin, paylaşmanın ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı önemli günlerdir. Bu özel günler birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi anlamında büyük önem arz etmektedir. Muharrem Ayı’nda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyor, özenle pişirilerek, ikram edilen aşurelerin, damak tadının yanı sıra manevi lezzet ve güzelliğe de vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin ve değerli halkımızın Muharrem Ayı’nı tebrik ediyor, Aşure Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

