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"Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor

02.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tamer Tasan: - "Sadece koronavirüs değil, diğer virüslerin olduğu ortamda kirli ortamlarda, şantiye alanlarında ve kapalı alanlarda maske bize kolaylık sağlıyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Lise öğrencisinin geliştirdiği "Bioarıtma siperlik", virüslü ve kirli havayı iki ayrı teknikle filtreleyerek kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor.

Yeni nesil giyilebilir teknolojiye sahip siperlik, havayı iki ayrı teknikle temizleyip arındırılmış havayı insan yüzüne üflerken, karanlık ortamı aydınlatıp üzerindeki sensörler sayesinde kalabalıkta sosyal mesafeyi ölçerek kullanıcısına uyarılarda bulunabiliyor. Yüz ve gözü de koruyan siperlik, otomatik çalışıp durabiliyor. Bluetootha bağlanıldığında müzik de dinlenebiliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan İzmir Buca Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tamer Tasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün kullanıcıyı virüs ve kirli havaya karşı koruduğunu söyledi.

Salgın döneminde temiz havanın daha çok ön plana çıktığını ifade eden Tasan, "Solunum havasını Hepa filtre ve UV-C ışınlarıyla arındırıp bir fan yardımıyla yüzümüze ve maskenin şeffaf iç yüzeyine üflüyor. Sosyal mesafe ve derece de ölçebilen maskeye bluetooth bağlanabiliyor, müzik dinlenebiliyor." dedi.

Tasan, yaklaşık 9 ayda tasarlayarak ürettikleri maskenin sadece virüslere karşı değil kirli havanın temizlenerek sağlıklı bir hale getirilmesinde de kullanabileceğini belirterek, "Sadece koronavirüs değil, diğer virüslerin olduğu ortamda kirli ortamlarda, şantiye alanlarında ve kapalı alanlarda maske bize kolaylık sağlıyor. Sağlık çalışanlarımız siperlik takıyor ama bu siperlikler çok sıcak olabiliyor. Fan sayesinde serinletme özelliği de var." diye konuştu.

Ürünlerinin Patentli Türkiye Yarışması'nda üçüncü seçilerek ödül almaya hak kazandığını aktaran Tasan, ürünü geliştirmeyi sürdürdüğünü, yatırımcı bulmaları halinde de seri üretime geçmeyi istediğini kaydetti.

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