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Bir anlık dalgınlıkla dükkana daldı: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu otomobil berber dükkanına daldı, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu otomobil berber dükkanına daldı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Feridun A., 20 L 2976 plakalı Tofaş marka otomobiliyle bayram sebebiyle gittiği köyünden evine dönüyordu. Aşırı sıcak ve yorgunluk etkisiyle Feridun A., bir anlık dalgınlık sonucu berber dükkanına daldı. Çevredeki vatandaşlar sesi duyarak baktıkları sırada otomobilin dükkana çarptığını fark ederek ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berber dükkanının camları paramparça olurken 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilde anne ve 4 yaşındaki çocuğu hafif yaralandı. Yaralı olan anne ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Otomobildeki aile üyelerinin uyuduğunu ve şoförün ise bir anlık dalgınlıkla çarptığını belirten Şükrü Bay, “Araçtaki herkes uyurken şoförde bir anlık sıcaklığın etkisiyle dalmış. Döneceği esnada dönemeyip dükkana çarpıyor. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ağır yaralı yok, hafif yaralılar var. Çocuklardan bir tanesinin boynu ve eşinin boynunda hafif yaralanma var. Onlarda zaten hastaneye sevk edildi” dedi.

“Cana geleceğine mala gelsin önemli değil”
Olayın ardından iş yerinde zarar oluşan berber dükkanının sahibi Mehmet Ali Dolan, “Cana geleceğine mala gelsin önemli değil. Herkesin sağlığı yerinde olsun, herkesin başına gelebilecek bir olay. Dükkandaki zarar önemli değil. Bunlar çözülebilecek şeyler ama cana gelmesin. Bizim içinde zor oldu. Bayram ertesi dükkanımızı açacağız diye bekliyorduk. Açılamayacak ama olsun canları sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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