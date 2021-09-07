YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bir avuç ata tohumuyla asırlık domates "Guldar"ı yeniden yeşertti

Bir avuç ata tohumuyla asırlık domates "Guldar"ı yeniden yeşertti

07.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan özel aromaya sahip "Guldar" cinsi domates üretiminin artırılması için kiraladığı araziye ektiği bir miktar tohumdan 4 yılda 100 milyon tohum, 50 milyon fide, 70 ton domates elde etti - Karaaslan: - "Tohum deposu oluşturduk. Tohumların bir kısmını dağıtarak bir kısmını da yeniden ekerek bu zincirin güçlü şekilde devam etmesine katkı sunduk"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, bir avuç ata tohumu ile başladığı üretimde elde ettiği başarıyla "Guldar" cinsi domates ekimini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanlığını da yürüten Karaaslan, ömrünü doğal yaşamın sürdürülebilmesine adadı.

Yıllardır TEMA Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışma yapan 57 yaşındaki Karaaslan, son dönemde kentte üretimi nadiren süren, adını ilk ürünün üretildiği yörede Zazaca "Guldar" olarak bilinen Akdurmuş köyünden alan asırlık domatesin üretimi için uğraş veriyor.

4 yıl önce köy sakinlerinden Hacı Yaşar'dan temin ettiği bir avuç tohum ve ondan kiraladığı Akdurmuş köyünde ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki toplam 10 dönüm arazide üretime başlayan Karaaslan, büyük emeklerle 100 milyon tohum, 50 milyon fide, 70 ton domates elde etti.

Tohumlardan elde ettiği fidelerin büyük bölümünü domates üretiminin yaygınlaşması için bölgedeki çiftçilere ücretsiz dağıtan Karaaslan, önümüzdeki aylarda tohum satışına, ilkbaharda ise fide satışına başlamayı hedefliyor.

Sos ve salça yapımında da kullanılan Guldar" cinsi domatesin coğrafi işaret tescili için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesince başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

- "Tohum deposu oluşturduk"

Karaaslan, AA muhabirine, Guldar cinsi domatesin ürün alma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde doğal beslenmenin öneminin bir kez daha önem kazandığını ifade eden Karaaslan, "4 yıldır bu tohumu kurtarabilmek için tohum deposu oluşturduk. 100 milyonun üzerinde tohum üretimi gerçekleştirdik. Tohumların bir kısmını dağıtarak bir kısmını da yeniden ekerek bu zincirin güçlü şekilde devam etmesine katkı sunduk." dedi.

Karaaslan, iyi koşullarda bir fidenin 1 kilograma yakın domates verebildiğini dile getirerek, endüstriyel domateslere göre hem tohum verebilen hem de tekrar tohum elde edilebilen, kurutulabilen, salça, sos yapılabilen, vatandaşların sağlıkla tüketebileceği bir ürün olduğunu aktardı.

- "Sağlık açısından tercih edilmesi gereken bir ürün"

"Sağlık açısından tercih edilmesi gereken bir ürün. Çünkü besin gen kaynaklarımızda yeri olan bir ürün." diyen Karaaslan, bazı okullarda öğrencilere bu domatesin üretim aşamalarıyla ilgili uygulamalı eğitim çalışması yaptıklarını belirtti.

Karaaslan, bu domatesin üretiminin Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini anlatarak, çok nemli bölgeler hariç tüm bölgelerde üretiminin uygun olduğunu kaydetti.

Bu yıl tohum, fide ve domates satışına başlayacağını ifade eden Karaaslan, "Tavsiyem tohumsuz domatesin yenmemesi. Mutlaka içerisinde tohumu olan domatesin yenmesi lazım. Asırlık Guldar domatesi her türlü yemeğe uygun. Meyve niyetine dahi yiyebilirsiniz." diye konuştu.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldüBingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:21
İkindi
15:57
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Bayram Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.