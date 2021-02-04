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Bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı

04.02.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı

Kocaeli’nde yaşayan 75 yaşındaki Mikail Toroman bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı.Gölcük ilçesindeki dükkanında 65 yıldır saat tamir eden Mikail Toraman (75), geçtiğimiz ocak ayında rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Kocaeli’nde yaşayan 75 yaşındaki Mikail Toroman bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı.

Gölcük ilçesindeki dükkanında 65 yıldır saat tamir eden Mikail Toraman (75), geçtiğimiz ocak ayında rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Korona virüs testi yaptıran Toroman’ın, testi pozitif çıktı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 10 günlük bir tedavi süreci uygulanan Toroman, daha sonra taburcu edildi. Evinde izole olan Toroman, geçtiğimiz günlerde tekrardan rahatsızlandı. Bu kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toroman’ın, ikinci yapılan korona virüs testi de pozitif çıktı. 75 yaşındaki Toroman’ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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