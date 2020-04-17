Bir ayda larva ve uçkun oluşturan 56 bin 82 alanı ilaçlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs sürecinde de haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son bir ayda haşere üremesine müsait olan 56 bin 82 alanı ilaçladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi ekipleri, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken, bu çalışmaların yanı sıra haşere ile mücadeleye de devam ediyor. Ekipler, bir aylık süre içerisinde aralarında ahır, bodrum, çöp konteyneri, denge tankı, dere yatağı, foseptik, gübrelik alan, havuz, mazgal, menfez, metruk alan, rögar, su birikintisi, su kanalı, su kuyusu, sulama havuzu gibi larva ve uçkun oluşturan kaynaklarda 56 bin 82 adet biyosidal uygulama yaptı.

Dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız sürüyor

Öte yandan, 4 merkez ilçede bulunan okullar, otobüs durakları, parklar, ATM’ler, üst geçitler ve 50 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, otobüs durağı, park, ATM ve üst geçitleri yaklaşık 3 kez periyotlar dahilinde dezenfekte ediyor. Ayrıca, rutin olarak hastanelerin etrafında, vatandaşların bir arada olabileceği açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Her gün 17.00- 20.00 saatleri arasında 22 personel ve 22 araç ile ULV yöntemi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Birimi de merkez ilçelerde 30 adet vakumlu yol süpürme aracı ile 180 cadde, bulvar ve sokakta temizlik çalışmasını günlük 3 vardiya olarak gerçekleştiriyor. Bunun yanında 480 adet cadde, bulvar ve sokakta 10 adet 18-20 tonluk arazözle dezenfeksiyon çalışmaları günlük rutin olarak yapılıyor.