Bir ayda larva ve uçkun oluşturan 56 bin 82 alanı ilaçlandı

Dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız sürüyor Öte yandan, 4 merkez ilçede bulunan okullar, otobüs durakları, parklar, ATM’ler, üst geçitler ve 50 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, otobüs durağı, park, ATM ve üst geçitleri yaklaşık 3 kez periyotlar dahilinde dezenfekte ediyor. Ayrıca, rutin olarak hastanelerin etrafında, vatandaşların bir arada olabileceği açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Her gün 17.00- 20.00 saatleri arasında 22 personel ve 22 araç ile ULV yöntemi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Birimi de merkez ilçelerde 30 adet vakumlu yol süpürme aracı ile 180 cadde, bulvar ve sokakta temizlik çalışmasını günlük 3 vardiya olarak gerçekleştiriyor. Bunun yanında 480 adet cadde, bulvar ve sokakta 10 adet 18-20 tonluk arazözle dezenfeksiyon çalışmaları günlük rutin olarak yapılıyor.

Fatih Mahallesindeki su dolu arsa için kalıcı çözüm getirildi

Ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen talepler üzerine de ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Leyla Üstündağ’ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede yağışlarla dolan ve temelden aldığı suyla adeta bir gölet haline gelen ve haşere üremesine neden olan arsadan düzenli olarak su çekerek, ilaçlama yaptıkları alan için bu kez kalıcı çözüm getirdi.

Büyükşehir ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla nemden dolayı sinek ve böceğin arttığı, mahalle sakinlerine sorun oluşturan arsanın biriken suyunu, pompa aracı ile çekerek kurutmaya devam ediyor. Arsa zemini dolgu alanı ilan edilerek hafriyat doldurmaya başlayan ekipler, yaz aylarına yaklaşmadan haşere oluşumunu engelleyecek. Kamu yararı ve halk sağlığı gözetilerek, sürekli ilaçlanmak zorunda kalınan bölge, su dolu arsa tamamen doldurulduktan sonra sadece ihtiyaç halinde ilaçlanacak.

“Amacımız sineksiz bir Mersin”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin’de bu yaz oluşabilecek haşere üremesini, sivrisinek oluşumunu minimuma indirmek istediklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konuyla yakından ilgilendiğini ve çözüme yönelik her türlü desteği verdiğini belirterek, bununla ilgili ekiplerin büyük gayret içinde olduğunu vurguladı. Sivrisineğin durgun su bulduğu her ortamda hızlı bir şekilde üreyebildiğini ifade eden Halisdemir, “Tabi vatandaşlarımızdan da destek istiyoruz. Kendileri bodrumlarını, meskun yerleri bize bildirsin. Biz ekiplerimizle gelip, her türlü yardımı yapacağız. Bu sene sineksiz bir Mersin yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla tüm ekibimizle çalışıyoruz” diye konuştu.