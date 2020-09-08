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Bir ayda üç hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir ayda motosiklet ve iki ayrı adresten hırsızlık olayına karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir motosiklet hırsızlığı ve iki ayrı evden hırsızlık olaylarına karşın çalışma başlattı.

Bir ayda üç hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir ayda motosiklet ve iki ayrı adresten hırsızlık olayına karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir motosiklet hırsızlığı ve iki ayrı evden hırsızlık olaylarına karşın çalışma başlattı. Orta Mahalle 223 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, Mimar Sinan Mahallesi 2369 sokak üzerinde meydana gelen evden hırsızlık ile yine Mimar Sinan Mahallesi 2339 sokak üzerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen U. A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı. U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bir ayda üç hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalandı

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Öğle
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İkindi
16:46
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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