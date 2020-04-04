Bir aylık gıda yardımları evlere teslim ediliyor

Korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor. Sosyal güvencesi olmayan ve korona virüs salgını yüzünden işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım kolileri teslim ediyor.

Korono virüs pandemisine yönelik önlemlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası işini kaybeden vatandaşların ve ailelerinin de yanında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ABİM’e telefonla ulaşan vatandaşlara kriterleri taşıması halinde gıda yardımı yapılıyor. Gıda kolileri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi’nde yaşayan 4 kişilik Barış Ailesi’ne de Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda kolisi ulaştırıldı. Uzun süredir eşi ve kendisinin işsiz olduğunu ve kirada oturduklarını ifade eden Emine Barış, “İki çocuğumuz var. Kirada oturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduk onlar da bizlere yardımda bulundurlar" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan Habipler Mahallesi sakini 3 çocuk babası Murat Saltık da en zor zamanlarında Başkan Muhittin Böcek’in yanlarında olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek şunları söyledi, “Dün belediyeye ihtiyaç sahibi olduğumu bildiren müracaatımı yapmıştım. En kısa zamanda talebim yerine getirildi. Bu salgından dolayı işimizden olduk. Evim kira, kayınvalidem ve engelli kayınbiraderim de benimle birlikte yaşıyor. Çocuklarımla birlikte 8 kişiyiz. Maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı" diye konuştu.

