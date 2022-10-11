"Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı" fotoğraf sergisi, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Belgesel yapımcısı ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy'un, Kuveyt Türk tarafından desteklenen "Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı" adlı fotoğraf sergisi, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ömer Faruk Aksoy'un kutsal topraklarda objektifine yansıyan karelerin yer aldığı sergide, 90'ın üzerinde fotoğraf izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, serginin açılışında, toplumsal değerleri sanat yoluyla muhafaza etmeyi ve nesilden nesile aktarmayı kıymetli bulduklarını ifade ederek, "Kuveyt Türk olarak 'değerlerimizle büyüyoruz' sloganıyla milletimize mal olmuş İslam medeniyetinin değerli eserlerine, sanatkarlarımıza destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

Sergiyi çok beğenerek gezdiğini anlatan Uyan, Kovid-19 salgınının geride kalmasıyla birlikte böyle etkinliklerde daha sık bir araya gelmek istediklerini aktardı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da sergiden çok etkilendiğini belirterek, "Bu fotoğrafların hikayesinin yer aldığı, ehli gönül, ehli dil, ehli irfan ve bir de ehli kalem bir zatın yorumlarının yer aldığı metinlerle kitaplaştırılsa ne güzel olur diye gönlüme düştü." yorumunu yaptı.

Sanatçı Ömer Faruk Aksoy ise AA muhabirine, kutsal topraklarda geçen uzun yılların kendisi için bir tevafuk olduğunu söyleyerek, "Dedemin ve babamın duasıyla orada uzun yıllar yaşadım ve hizmet ettim. Aslında gençlik yıllarımda Hollywood'da sinemacı olmak istiyordum ama bir dua ile yolum kutsal topraklara düştü. Uzun yıllar orada filmler ve fotoğraf çektim. Ecdadımızdan yadigar, maalesef günümüze ulaşmamış pek çok önemli eseri de fotoğrafladım. Görüntülenmesine izin verilmeyen Mescid-i Nebevi'nin içerisinde özel yerlerin eski fotoğraflarını bu sergide görebileceksiniz." diye konuştu.

"Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı" sergisi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.



