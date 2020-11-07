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Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris’te yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A. E yi Marmaris’ e gelişinin ikinci gününde yakaladı. Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E ’yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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