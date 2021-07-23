YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Bir Caz Gecesi Rüyası" CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

"Bir Caz Gecesi Rüyası" CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

23.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir Caz Gecesi Rüyası" CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, CSO Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında "Bir Caz Gecesi Rüyası" konseri ile 27 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, salgın önlemleri uygulanarak gerçekleştirilecek etkinlikle sanatın iyileştirici gücünün sanatseverlerle buluşturulması hedefleniyor.

"Bir Caz Gecesi Rüyası" konseri ile sanatseverler, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestra sanatçıları eşliğinde seçkin bestecilerin dünya müzik tarihinde yer etmiş en ünlü caz, blues şarkılarını dinleme imkanı bulacak.

Müzik düzenleme Bilgehan Erten, soprano Nihan İnan, Zeynep Burcu Altınel, tenor Yunus Emre Özorhan, bariton Emre Uluocak ve Umut Kosman'ın sahne alacağı konserde, "Cheeck to cheeck", "When you are smiling", "The good life", "Hit the road jack" gibi şarkılar yer alacak.

Konser, 27 Temmuz ve 25 Ağustos tarihlerinde saat 20.00'de CSO ADA Ankara Ana Salon'da seyirciyle buluşacak.

Konser biletleri "www.biletinial.com" üzerinden satın alınabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramıKovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.