Bir dayanışma örneği de Yunusemre’den

Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesi ile el ele vererek anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. ‘Paylaşmak güzeldir’ isimli projeyle Salı Pazarında duyarlı vatandaşların bağışladığı meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Yunusemre Kent Konseyi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla yeni bir proje başlattı ‘Paylaşmak Güzeldir’ isimli projede Yunus Emre Millet Çarşısı’nda salı günleri tezgah açılan pazaryerinde kurulan stantta duyarlı vatandaşların bağışladığı meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. ‘hayırseverler bıraksın, ihtiyaç sahipleri alsın’ sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesinde Salı Pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için aldıkları meyve ve sebzeleri standa bırakıyor. Burada biriken ürünleri ihtiyaç sahipleri alıyor. Stantta kalan ürünler ise ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen proje başlarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ile birlikte projeyi tanıttı. Amaçlarının hem zor bir dönemden geçilen şu günlerde hem de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek vermek olduğunu ifade eden Konsey Başkanı Arslan, her Salı stant kuracaklarını dile getirerek, duyarlı vatandaşlara da projeye destek verme çağrısı yaptı. Yunusemre Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini aktaran Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de salgınının görüldüğü ilk günden bu yana çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, kimsenin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayının dayanışma, paylaşma ve beraberliğin hat safhaya çıktığı bir ay olduğunu aktaran Başkan Çerçi projeye destek veren tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

