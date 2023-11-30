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BİR DERDİM VAR 4. BÖLÜM İZLE! Bir Derdim Var saat kaçta, hangi kanalda? Son bölüm özeti

30.11.2023 20:21 | Son Güncelleme:
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Bir Derdim Var 4. bölüm izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolde olduğu dizi bu akşam dördüncü bölümü ile ekrana gelecek. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi için Bir Derdim Var canlı izle ekranı da sorgulanıyor. Peki, Bir Derdim Var saat kaçta, hangi kanalda? İşte BİR DERDİM VAR 4. BÖLÜM İZLE ekranı ve son bölüm özeti

Bir Derdim Var geçen bu akşam yayınlanacak dördüncü bölümü ile ekran yolculuğuna devam ediyor. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var dördüncü bölüm izle ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'de yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana geliyor. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

BİR DERDİM VAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

Okulunda sorunlu davranışlar sergileyen küçük Kürşat'ın yolu Nilüfer'le kesişir. Nilüfer ekibiyle birlikte Kürşat'ın davranışlarının kökenini anlamak ve bu küçük çocuğa yardım etmek için kolları sıvar. Diğer yandan Nilüfer, birdenbire yakınlaştığı Ömer'in duygusal kayıtsızlığı karşısında şaşkındır.

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BİR DERDİM VAR 4. BÖLÜM İZLE!

Kürşat'ın annesi Zahide'nin geçmişindeki ağır travma, anne oğulun iyileşmesi ve yeniden kenetlenmesi için çabalayan Nilüfer ve ekibini de zor durumda bırakır. Kürşat'ın annesine duyduğu özlem herkesten çok Nilüfer'i etkilemiştir. Menderes ise hem korkunç suçunu gizlemenin, hem de Savcı Ömer'in ısrarcı sorgulamalarından kaçınmanın peşindedir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
23:15 Arka Sokaklar
02:15 Aşk ve Umut
03:15 Poyraz Karayel

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