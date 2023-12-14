BİR DERDİM VAR 6. BÖLÜM! Bir Derdim Var yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var bu akşam yayınlanacak 6. bölümü ile ekran yolculuğuna devam ediyor. Bir Derdim Var dizi oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Yargı dizisiyle tanınan Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor. Bir Derdim Var 6. bölüm izle ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'de yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenler...

BİR DERDİM VAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Derdim Var bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Daha önce Dilek Taşı'nın yayınlandığı perşembe akşamları artık Bir Derdim Var ekrana geliyor. Dilek Taşı ise çarşamba günleri yayınlanıyor. Bir Derdim Var perşembe günleri saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

BİR DERDİM VAR 6. BÖLÜM İZLE!

Özge, yaşadıklarını kaldıramaz ve intiharın eşiğine gelir. Kimse onu kararından çeviremezken Nilüfer'in itirafı, Özge'nin dikkatini çeker. Başta Ömer olmak üzere herkes bu itirafın şaşkınlığını yaşayacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

00:15 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Güneşi Beklerken





