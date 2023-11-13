Bir Derdim Var konusu nedir, oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Bir Derdim Var konusu ve oyuncularına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Kanal D'de yayın hayatına başlayan Bir Derdim Var dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin yer alırken senaryosunu Yekta Torun yazıp ekipte Deniz Gürlek de yer alıyor. İşte Bir Derdim Var dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BİR DERDİM VAR KONUSU

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak dizide gençlerin yaralarını sarmaya çalışan, Doktor Nilüfer’e hayat verecek Birce Akalay ile Savcı Ömer olarak karşımıza çıkacak Mert Fırat’ın karakterlerinin hikayesi işleniyor.

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI

Bir Derdim Var oyuncuları arasında Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

YENİ DİZİ BİR DERDİM VAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Derdim Var dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde yapıldığı görülüyor.

BİR DERDİM VAR UYARLAMA MI?

İtalya’nın izlenme rekorları kıran dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması “Bir Derdim Var”, ilk bölümü ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak.







