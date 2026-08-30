Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Sade kıyafeti dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat vererek son dönemde adından söz ettiren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla da gündeme geliyor. Oyuncu geçtiğimiz yıl sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı.

Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı. Evlilik yolunda önemli bir adım atan çift, nişanlandıklarını duyurdu.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen bir törenle yüzük taktıkları anları paylaştı.

Ünlü çift, yaptıkları ortak paylaşıma nişan tarihlerini not düşerek törenden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncuya; Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.

Güzel oyuncunun sade nişan tarzı da X'te konuşuldu. Sıla Türkoğlu'nun beyaz etek-yelek takımına "Çok yakışmış", "Hem sade hem doğal", "Çok beğendim çok güzel", "Abartısız güzel" yorumları geldi.