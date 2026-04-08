Bir devir böyle kapandı! Lucescu'nun son konuşması yürekleri titretti

Dünya futbolunun ve Türkiye'nin en sevilen teknik adamlarından biri olan Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Romanya'dan gelen acı haberin ardından, efsane hocanın hastanedeki son anları ve son mesajları tüm spor camiasını yasa boğdu.

İşte o yürek burkan detaylar...

"DİNLENMEK İÇİN ZAMANIM OLACAK..."

Rumen gazeteci Horia Ivanovici'in aktardığı bilgilere göre, "Ölümcül kalp krizinden bir gece önce, saat 19:00–19:30 civarında Mircea Lucescu ile telefonda konuştuk. Her gün konuşuyorduk. Çok meraklıydı, her şeyi öğrenmek istiyordu. Sürekli gündemi takip ediyordu.

Ben 'Tamam Mircea, sonra konuşuruz' diyordum. O da 'Tamam, tamam…' diyordu. Ama 10 dakika sonra yine arıyordu.

Bu durum o son akşam da yaşandı. Saat 19:00 civarında 5-6 dakika konuştuk. Hemşireler ilaçlarını vermek için odaya girince telefonda kalamayacağını söyledi. Ben de 'Tamam, önümüzdeki günlerde konuşuruz. Kendinize dikkat edin, dinlenin' dedim.

Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar aradı. Ben de 'Gerçekten dinlenmiyor musunuz?' diye sordum. O ise gülerek cevap verdi: 'Boş ver, dinlenmek için zamanım olacak.'

"BİR ANDA… SADECE 3-4 AYDA SAĞLIĞIM ÇÖKTÜ"

"Bir süre daha sohbet ettik ve bir noktada bana şöyle dedi:

'Horia, inanamıyorum… Aralık ayında mükemmel durumdaydım! Güçlüydüm, enerjim vardı, kendimi çok iyi hissediyordum. Türkiye maçına hazırlanıyordum. O maçı sabırsızlıkla bekliyordum, turu geçeceğimize inanıyordum. Ama Aralık’tan sonra bu sorunlar başladı ve kendimi iyi hissetmemeye başladım. Bir anda… Sadece 3-4 ayda sağlığım çöktü. Yaşlılık gerçekten inanılmaz… Aralık’ta hiçbir sorunum yoktu ama birkaç ay içinde her şey kötüleşti. Yaşlılık ne kadar adaletsiz! Bunu hiç beklemiyordum…'

O akşam onu sürekli motive etmeye çalıştım. Ona saygı duyuyordum ve onu seviyordum. Son maçını kazanacağına gerçekten inanıyordum…

Yolun açık olsun, Mircea… Seni hatırlayan en az bir kişi olduğu sürece asla ölmeyeceksin.

Ve biz o kadar kalabalığız ki…"

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE BİLE FUTBOL

Hastanede yoğun bakımda olduğu süreçte, bilincinin açık olduğu anlarda bile futbolu düşünmeye devam ettiği öğrenilen Lucescu'nun, yanındaki yakınlarına ve ailesine şunları söylediği belirtiliyor: "Futbol benim hayatımdı. Gittiğim her yerde bir parça bıraktım. Romanya'da başladım, Türkiye'de sevildim, her yerde bir şeyler inşa ettim. Mirasım çocuklara (genç oyunculara) emanet."