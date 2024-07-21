Bir dönem “Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton özel gecede dikkat çekti

ABD’li model Kate Upton 2017 yılında Amerikalı Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile dünya evine girdi. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat tercih eden ünlü modelin katıldığı gecede tarzı dikkat çekti.

Kate Upton, New York'ta düzenlenen gösterişli V Magazine Akşam Yemeği Partisi'nde göz alıcı bir görüntü sergiledi.

32 yaşındaki süper model, vücudu saran, straplez altın rengi kadife elbisesiyle resmen göz kamaştırdı.



Yıllara meydan okuyan güzel modelin zayıflaması da gözlerden kaçmadı.

ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, 2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olmuştu. O dönem en popüler isimlerden olan Uptan evlendikten sonra ise gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.