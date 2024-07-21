MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir dönem “Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton özel gecede dikkat çekti

Bir dönem “Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton özel gecede dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 09:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model Kate Upton katıldığı gecede dikkatleri üzerine çekti. Eski formuna kavuşan güzel model tarzıyla tam not aldı.

Bir dönem “Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton özel gecede dikkat çekti

ABD’li model Kate Upton 2017 yılında Amerikalı Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile dünya evine girdi. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat tercih eden ünlü modelin katıldığı gecede tarzı dikkat çekti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Kate Upton, New York'ta düzenlenen gösterişli V Magazine Akşam Yemeği Partisi'nde göz alıcı bir görüntü sergiledi.

guuy

32 yaşındaki süper model, vücudu saran, straplez altın rengi kadife elbisesiyle resmen göz kamaştırdı.

opıp
Yıllara meydan okuyan güzel modelin zayıflaması da gözlerden kaçmadı.

ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, 2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olmuştu. O dönem en popüler isimlerden olan Uptan evlendikten sonra ise gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Elçin Sangu ayakkabılarını kenara atıp Çerkes dansı yaptı! Hayranlıkla izledilerElçin Sangu ayakkabılarını kenara atıp Çerkes dansı yaptı! Hayranlıkla izlediler
Anahtar Kelimeler:
Kate Upton
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu illeri açıklayıp çağrıda bulundu: 'İdari izin verilmeli'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu illeri açıklayıp çağrıda bulundu: 'İdari izin verilmeli'

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.