Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı! Karavaev Shakhtar'a geri döndü

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Oleksandr Karavaev'i renklerine bağladı. Transferin Arda Turan'ın onayıyla gerçekleştiği belirtildi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 34 yaşındaki futbolcunun, Shakhtar Donetsk ile iki yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Karavaev böylece altyapısından yetiştiği kulübe yıllar sonra geri dönmüş oldu.

ARDA TURAN'DAN TAM NOT

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre transfer sürecinde son karar teknik direktör Arda Turan'a bırakıldı. Deneyimli çalıştırıcının olumlu rapor vermesinin ardından yönetim harekete geçti ve transfer kısa sürede sonuçlandırıldı.

Karavaev'in çok yönlü yapısının Arda Turan'ın tercihinde önemli rol oynadığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Karavaev, 2016/17 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Sarı-lacivertli formayla 6 resmi maçta görev yapan Ukraynalı futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Beklentilerin altında kalan kısa Türkiye macerasının ardından ülkesine dönen Karavaev, kariyerine uzun yıllar Ukrayna'da devam etti.

TECRÜBESİYLE KATKI VERMESİ BEKLENİYOR

34 yaşındaki futbolcunun, hem saha içindeki tecrübesi hem de kulüp kültürünü yakından tanıması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in yeni yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Arda Turan'ın özellikle genç oyuncularla kuracağı dengede Karavaev gibi deneyimli isimlerden faydalanmayı planladığı belirtiliyor.