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Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı! İşte kazanacağı yıllık ücret

Beşiktaş, dünya yıldızı Mohamed Salah ile yıllık 12 milyon Euro maaş karşılığında her konuda anlaşmaya vardı. Ancak oyuncunun menajerinin talep ettiği 7.5 milyon Euro'luk komisyon transferi uzatıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı! İşte kazanacağı yıllık ücret
Emre Şen

Beşiktaş'ın transfer gündemini sarsan Mohamed Salah operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Murat Özen'in aktardığı bilgilere göre; siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı süperstar ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve oyuncuyu Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etti.

SALAH İLE YILLIK 12 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı! İşte kazanacağı yıllık ücret 1

Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcu ile yıllık 12 milyon Euro maaş üzerinden tam anlamıyla anlaşma sağladı. Salah'ın Beşiktaş'ın projesine "evet" dediği ve transferin oyuncu tarafında hiçbir pürüz kalmadığı ifade edildi.

MENAJER 7.5 MİLYON EURO KOMİSYON İSTİYOR

Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı! İşte kazanacağı yıllık ücret 2

Dev transferin önündeki tek ve en büyük engel ise menajer komisyonu oldu. Mısırlı oyuncunun temsilcisinin, bu transfer için tam 7.5 milyon Euro komisyon talep ettiği ve bu talebinden kesinlikle geri adım atmadığı belirtildi.

SERDAL ADALI TAVİZ VERMİYOR

Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı! İşte kazanacağı yıllık ücret 3

Beşiktaş cephesinde ise yönetici Serdal Adalı'nın bu yüksek komisyon bedelini ödemek istemediği öğrenildi. Mali disiplinden taviz vermek istemeyen siyah-beyazlı idarecilerin tutumu sonrası transfer süreci kilitlenme noktasına geldi. Menajer tarafının komisyon indirimine gitmemesi halinde bu dev transferin gerçekleşmesinin son derece zor olduğu vurgulanıyor.

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