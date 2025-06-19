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Bir dönem sona erdi! NBA kulübü LA Lakers'ın 46 yıllık sonra el değiştirdi! Spor tarihinin en büyük satışı...

NBA'in milyonlarca taraftarı olan dev kulübü Los Angeles Lakers, 46 yıl sonra el değiştiriyor. 1979 yılında 67,5 milyon dolara LA Lakers'ı satın alan Buss ailesi, spor tarihine geçecek anlaşma bir ile kulübü satmayı kabul etti. İşte detaylar...

Bir dönem sona erdi! NBA kulübü LA Lakers'ın 46 yıllık sonra el değiştirdi! Spor tarihinin en büyük satışı...
Berker İşleyen

Los Angeles Lakers, 1979'dan beri sahibi olan Buss ailesinden ayrılarak yeni bir döneme giriyor.

Buss ailesi, NBA'in köklü kulübünü, Los Angeles Dodgers'ın sahibi ve Guggenheim Partners LLC'nin CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolar karşılığında satmayı kabul etti.

REKOR SATIŞ

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ESPN'in haberine göre, satış işlemleri tamamlanmak üzere ve bu anlaşma, spor tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 12,5 milyar dolar serveti olan Mark Walter, 2021'den beri Lakers'ta azınlık hissedarı. Walter ayrıca WNBA takımı Los Angeles Sparks, yeni kurulan Cadillac Formula 1 takımı ve profesyonel kadın hokey liginin de sahibi.

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NBA LeBron James Los Angeles Lakers son dakika
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