Bir dönem sona erdi! NBA kulübü LA Lakers'ın 46 yıllık sonra el değiştirdi! Spor tarihinin en büyük satışı...

Los Angeles Lakers, 1979'dan beri sahibi olan Buss ailesinden ayrılarak yeni bir döneme giriyor.

Buss ailesi, NBA'in köklü kulübünü, Los Angeles Dodgers'ın sahibi ve Guggenheim Partners LLC'nin CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolar karşılığında satmayı kabul etti.

REKOR SATIŞ

ESPN'in haberine göre, satış işlemleri tamamlanmak üzere ve bu anlaşma, spor tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 12,5 milyar dolar serveti olan Mark Walter, 2021'den beri Lakers'ta azınlık hissedarı. Walter ayrıca WNBA takımı Los Angeles Sparks, yeni kurulan Cadillac Formula 1 takımı ve profesyonel kadın hokey liginin de sahibi.