Bir dönem takımın yıldızıydı! Yönetime talebini iletti: Ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe’de orta saha hattında yaşanan rekabet, İsmail Yüksek için yeni bir dönemin kapısını araladı. Deneyimli ön libero, forma şansının azalması sonrası geleceğine dair net bir karar aldı.

AYRILIK KARARINI İLETTİ

Sarı-lacivertli ekipte N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi transferlerinin ardından geri planda kalan İsmail Yüksek’in, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşünerek yönetime ayrılık isteğini bildirdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği belirtiliyor.

AVRUPA HEDEFİ GÜNDEMDE

Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen İsmail’e İngiltere ve Almanya’dan talipler var. Ferdi Kadıoğlu’nun da formasını giydiği Brighton ile Bayer Leverkusen’in oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, İngiliz temsilcisinin transfer konusunda daha istekli olduğu konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 45 maçta görev alan İsmail Yüksek, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu görülüyor.