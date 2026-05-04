Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel İle yollar ayrıldı iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak saatler yaşanıyor. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.
Sezonun geri kalanında alınan sonuçlar ve hedeflerin uzağında kalınması üzerine düğmeye basan Gençlerbirliği yönetimi, Volkan Demirel ile bir araya gelerek veda kararı aldı. Genç teknik adamın Başkent serüveni, beklenen istikrarın yakalanamamasının ardından kısa sürdü.
Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtiliyor. Gençlerbirliği’nin kısa süre içerisinde resmi bir teşekkür mesajı yayımlayarak ayrılığı kamuoyuna duyurması ve yeni hoca arayışlarına başlaması bekleniyor.
Göreve geldiği Mart ayından bu yana takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen tecrübeli teknik adam, çıktığı 8 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde gördüğü 11 gole karşılık rakip fileleri sadece 3 kez sarsabildi. Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir ve Galatasaray karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerle küme düşme hattına yaklaşan Başkent ekibi, son olarak Karagümrük deplasmanından da eli boş dönünce yönetim çareyi kan değişiminde buldu.
Kupa yolculuğunda başarılı bir grafik sergilese de ligdeki kötü gidişatın faturası Demirel'e kesilirken, kırmızı-siyahlılar kritik Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları öncesinde yeni bir yol haritası belirlemek üzere düğmeye bastı.
