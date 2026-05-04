Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel İle yollar ayrıldı iddiası!

Başkent ekibi Gençlerbirliği’nde ayrılık kararı geldi. Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayırma kararı aldı.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak saatler yaşanıyor. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ SONA ERDİ!

Sezonun geri kalanında alınan sonuçlar ve hedeflerin uzağında kalınması üzerine düğmeye basan Gençlerbirliği yönetimi, Volkan Demirel ile bir araya gelerek veda kararı aldı. Genç teknik adamın Başkent serüveni, beklenen istikrarın yakalanamamasının ardından kısa sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtiliyor. Gençlerbirliği’nin kısa süre içerisinde resmi bir teşekkür mesajı yayımlayarak ayrılığı kamuoyuna duyurması ve yeni hoca arayışlarına başlaması bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL’İN KARNESİ

Göreve geldiği Mart ayından bu yana takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen tecrübeli teknik adam, çıktığı 8 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde gördüğü 11 gole karşılık rakip fileleri sadece 3 kez sarsabildi. Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir ve Galatasaray karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerle küme düşme hattına yaklaşan Başkent ekibi, son olarak Karagümrük deplasmanından da eli boş dönünce yönetim çareyi kan değişiminde buldu.

Kupa yolculuğunda başarılı bir grafik sergilese de ligdeki kötü gidişatın faturası Demirel'e kesilirken, kırmızı-siyahlılar kritik Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları öncesinde yeni bir yol haritası belirlemek üzere düğmeye bastı.

