Mustafa Keser'in "Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Mustafa Keser'in "Kayserili ile Yahudi" benzetmesi tartışma yarattı. Eski MHP'li Baki Ersoy, "Biz nefes alıyorken sen Kayseri’de hiçbir programa çıkamayacaksın" diyerek Keser'e sert yüklendi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Sanatçı Mustafa Keser sahnede anlattığı fıkrada Kayserililer ile Yahudileri benzetince ortalık karıştı. Keser, Kayseri'deki konserinin iptal edildiğini duyururken "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın fitili, Keser'in “Kayserili fıkrası değilmiş Yahudi fıkrasıymış. Ulan Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap” ifadeleriyle ateşlendi.

AK PARTİLİ ÇOPUROĞLU'NDAN TEPKİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bu sözleri nedeniyle Keser'e sert tepki gösterdi. Çopuroğlu, "İnancımızla alay eden bu topraklarda karşılık bulamaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

KESER: "ANLATTIĞIMIN NE MANAYA GELDİĞİNİ ANLAYANLAR VAR"

Mustafa Keser ise sosyal medya hesabından açıklama paylaşarak şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.

"KAYSERİ KONSERİM SALON YETKİLİLERİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ"

Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah'a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000€ verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım.

İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum.

"YAZIKLAR OLSUN"

Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri'de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler.

ÇOPUROĞLU'NA YANIT VERDİ

Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra "Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim" diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun.

Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla."

ESKİ MHP'Lİ ERSOY'DAN SERT SÖZLER

Tartışmaya MHP'den istifa eden 27. ve 28. dönem Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da dahil oldu. Keser'e sert sözlerle yüklenen Ersoy, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"BİZ NEFES ALIYORKEN KAYSERİ’DE HİÇBİR PROGRAMA ÇIKAMAYACAKSIN"

"Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir.Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimizde Devlet ile Millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan Milletvekilimizde sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir.
Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek Milletvekilimiz Sayın
Şaban Çopuroğlu’na saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun.
Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin.!
Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir.
Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın.
Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki;
Yok burası Kayseri burada oyun bozulur.."

