MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir garip ‘kedi’ olayı! Dilan Çıtak Tatlıses önce karakolluk oldu...THY kara listeye aldı

Bir garip ‘kedi’ olayı! Dilan Çıtak Tatlıses önce karakolluk oldu...THY kara listeye aldı

17.09.2024 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’nın uçağında İbrahim Tatlıses’in kızı ile kabin memurları ‘kedi’ nedeniyle kavgaya tutuştu. Uçak iniş yaptıktan sonra kabin memurlarının şikayet ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, THT tarafından kara listeye alındı.

Dün gece saatlerinde Bodrum - İstanbul seferini gerçekleştiren THY’nin uçağında İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum’dan İstanbul’a geliyordu. Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı esnada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedinin miyavlama sesleri duyuldu. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

dilan2

KABİN MEMURU, DİLAN ÇITAK TATLISES’İ UYARDI

Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

dilan4

DİLAN ÇITAK TATLISES VE KABİN MEMURU KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmasının ardından taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

dilan1

THY KARA LİSTEYE ALDI

Olayın ardından Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses türk hava yolları
En Çok Okunan Haberler
Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı: Arabada yaşananlar dikkat çekti

Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı: Arabada yaşananlar dikkat çekti

Yengesiyle ilgili yeni gelişme! İşte ifadesi...

Yengesiyle ilgili yeni gelişme! İşte ifadesi...

Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

Özgür Özel'den 'rakı fiyatı' açıklaması! ''Bir litre rakı 140 TL olacak''

Özgür Özel'den 'rakı fiyatı' açıklaması! ''Bir litre rakı 140 TL olacak''

Bilmeden katilin adını verdi! Gözlerden kaçan detay: Boğuşuyorlardı!

Bilmeden katilin adını verdi! Gözlerden kaçan detay: Boğuşuyorlardı!

Olaylı sponsora suç duyurusu!

Olaylı sponsora suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.