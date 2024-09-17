Bir garip ‘kedi’ olayı! Dilan Çıtak Tatlıses önce karakolluk oldu...THY kara listeye aldı

Dün gece saatlerinde Bodrum - İstanbul seferini gerçekleştiren THY’nin uçağında İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum’dan İstanbul’a geliyordu. Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı esnada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedinin miyavlama sesleri duyuldu. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.
Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.
THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmasının ardından taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.
Olayın ardından Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.(DHA)