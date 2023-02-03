Bir gün nasıl yazılır, bir gün yazımı nasıl olmalıdır? Bir gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı kelime bir araya getirilerek birleşik kelime oluşturur. Ancak bazı birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bunun sebebi Türkçedeki bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre ses düşmesine uğramazsa ya da iki kelimenin de bir araya geldikleri zaman anlamları değişmiyorsa o birleşik kelime ayrı olarak yazılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biri de bir gün kelimesidir. Bu kelimeyi oluşturan kelimeler sahip oldukları anlamları kaybetmezler ya da bir ses düşmesine uğramazlar.

Bir gün nasıl yazılır?

Bir gün kelimesi Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki bilgiye göre bitişik yazılmayan kelimeler arasında yer alır. "Bir gün ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı verilebilir. Bir gün yazımı ayrı olmalıdır. Bir kelimesi sayı bildiriyor ya da herhangi bir günden bahsediliyor olabilir. Her şekilde de bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır.

Bir gün bitişik mi yazılır?

Bir gün TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük sayfasına göre ayrı olarak yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Bitişik olarak yazılması yanlış bir kullanım olacaktır.

Bir gün doğru yazılışını gösteren ve farklı anlamlardaki kullanımlarına örnek bazı cümleler şu şekilde gösterilebilir: