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Bir gün nasıl yazılır, bir gün yazımı nasıl olmalıdır? Bir gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe’de farklı anlamlara gelen kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlarda kelimeler türetebilirler. Bu tür kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Bazı birleşik türde kelimeler bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılır. Bir birleşik kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağı Türkçe yazım kuralları doğrultusunda belirlenir. Bir gün kelimesi de en çok yazım hatası yapılan diller arasında yer alır.

Bir gün nasıl yazılır, bir gün yazımı nasıl olmalıdır? Bir gün ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki farklı kelime bir araya getirilerek birleşik kelime oluşturur. Ancak bazı birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bunun sebebi Türkçedeki bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre ses düşmesine uğramazsa ya da iki kelimenin de bir araya geldikleri zaman anlamları değişmiyorsa o birleşik kelime ayrı olarak yazılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biri de bir gün kelimesidir. Bu kelimeyi oluşturan kelimeler sahip oldukları anlamları kaybetmezler ya da bir ses düşmesine uğramazlar.

Bir gün nasıl yazılır?

Bir gün kelimesi Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasındaki bilgiye göre bitişik yazılmayan kelimeler arasında yer alır. "Bir gün ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı verilebilir. Bir gün yazımı ayrı olmalıdır. Bir kelimesi sayı bildiriyor ya da herhangi bir günden bahsediliyor olabilir. Her şekilde de bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır.

Bir gün bitişik mi yazılır?

Bir gün TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük sayfasına göre ayrı olarak yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Bitişik olarak yazılması yanlış bir kullanım olacaktır.
Bir gün doğru yazılışını gösteren ve farklı anlamlardaki kullanımlarına örnek bazı cümleler şu şekilde gösterilebilir:

  • Bir gün belki hayattan, geçmişteki yıllardan, bir teselli ararsın, bak o zaman resmime.
  • “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.(Mustafa Kemal Atatürk)”
  • Bir gün yolda yürürken aniden karşıma çıktı.
  • Ben buraya geleli daha bir gün oldu.
  • Bir gün gelecek bu söylediklerin için çok pişman olacaksın ama iş işten geçecek.

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