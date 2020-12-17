YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bir gün önce tamir ettirdiği kamyoneti yandı

Bir gün önce tamir ettirdiği kamyoneti yandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.12.2020 23:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde, sahibinin bir gün önce tamir ettirdiği kamyonet alev alev yandı.Olay, 22.30 sıralarında Ege Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde, sahibinin bir gün önce tamir ettirdiği kamyonet alev alev yandı.
Olay, 22.30 sıralarında Ege Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eser U.’ya ait 45 PA 2665 plakalı Volkswagen kamyonetten park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlere kısa süre içerisinde müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin, bir gün önce İzmir’de bir oto tamir dükkanında şarj dinamosunun tamir edildiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.