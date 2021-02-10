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Bir günde 5 köy ziyaret etti

10.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, bir günde 5 köy ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.Görevine yeni başlayan Aslanapa Kaymakamı Pelvan, ilçeye bağlı Göynükören, Ballıbaba, Terziler Bezirgan, Çamırdık ve Çamdibi köylerine ziyaret etti.

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, bir günde 5 köy ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.
Görevine yeni başlayan Aslanapa Kaymakamı Pelvan, ilçeye bağlı Göynükören, Ballıbaba, Terziler Bezirgan, Çamırdık ve Çamdibi köylerine ziyaret etti. Köylerede Köydes ve Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırımlarını yerinde inceleyen Kaymakam Pelvan, Muhtarlardan bilgiler alıp vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Köylerin sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatları veren Kaymakam Pelvan, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde ve kendi ağızlarından dinlemek için köy ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek’’ dedi.

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