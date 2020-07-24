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Bir günde 6 köyde incelmelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte ilçeye bağlı 6 köyde devam eden yatırımlar ve çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.Ziyarete, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel eşlik etti.İlk ziyaretlerini Günlüce Köyüne ve ardından da Dereli Kaplıcasına yapan Çiçek ve beraberindekiler, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte ilçeye bağlı 6 köyde devam eden yatırımlar ve çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.
Ziyarete, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel eşlik etti.
İlk ziyaretlerini Günlüce Köyüne ve ardından da Dereli Kaplıcasına yapan Çiçek ve beraberindekiler, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Daha sonra Günlüce Köyü ile Dereli Kaplıcası arası ve Dereli Kaplıcası ile Çöğürtlen mevkii arasındaki yolda incelemelerde bulunularak, yapılacak çalışmalar belirlendi. Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, içme suyu problemini çözmek üzere, Günlüce, Işıklı, Eseler ve Yeni Köy’ de ilgililerle görüşmeler yapıp, değerlendirmede bulundular.
Daha sonra Yaylayolu ve Eğrigöz Köylerini de ziyaret eden Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelip, ihtiyaç ve taleplerini dinlediler.
Ziyaretlerde resmi kurumları da inceleyip, ilgililerden bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla da bir araya gelerek hâl ve hatırlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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