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  4. Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencilerinden Eylül Rana Tekin, bir günlüğüne temsili olarak İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Tekin, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı.

Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencilerinden Eylül Rana Tekin, bir günlüğüne temsili olarak İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.
Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Tekin, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.
Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı.

Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

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