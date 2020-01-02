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  4. Bir günlüğüne temsili Milli Eğitim Müdürü oldu

Bir günlüğüne temsili Milli Eğitim Müdürü oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 11.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Batu Burgu, bir gün boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini temsili olarak yerine getirdi.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Burgu, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.
Müdürlük aracıyla evinden sabah alınarak müdürlüğe getirilen genç müdür Batu Burgu gün sonunda evine bırakıldı.

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