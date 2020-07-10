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Bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

ORDU HABERLERİ  | 10.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Ordu’da polis ekiplerince bir haftada 10 bin 801 araç denetlendi, bin 888 sürücüye cezai işlem yapıldı.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık faaliyeti sonucu, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 675 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 56 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldığı bildirildi.Gerçekleştirilen diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 801 aracın kontrol edildiği ve bin 888 araç sürücüsüne ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldığı ifade edilerek, 28 aracın trafikten men edilerek, 31 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

Bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Ordu’da polis ekiplerince bir haftada 10 bin 801 araç denetlendi, bin 888 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık faaliyeti sonucu, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 675 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 56 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldığı bildirildi.
Gerçekleştirilen diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 801 aracın kontrol edildiği ve bin 888 araç sürücüsüne ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldığı ifade edilerek, 28 aracın trafikten men edilerek, 31 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

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Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Ufuk Eczanesi
Altinordu
Sena Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Çalışkan Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Vitamin Eczanesi
Unye
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